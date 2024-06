Caso Jamile: TJCE mantém decisão de levar advogado a júri popular

Decisão foi tomada por unanimidade pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) nesta quarta-feira, 5. Defesa de Aldemir Pessoa irá recorrer

Por unanimidade, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) manteve a decisão de levar a júri popular o advogado Aldemir Pessoa, acusado de matar a então companheira Jamile de Oliveira Correia, de 47 anos, em 2019. O acórdão foi proferido durante sessão ordinária realizada na tarde desta quarta-feira, 5.



A defesa de Aldemir, realizada pelo advogado José Armando Costa Jr., afirmou que recorrerá da decisão. Aldemir já havia sido pronunciado em primeira instância em novembro de 2023. Ainda não há data para o julgamento. O caso tramita em segredo de Justiça.



Em seu voto, o relator do caso, o desembargador Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, considerou que a reforma da sentença implicaria um “grave malferimento da competência do Tribunal Popular do Júri, pois, diante da probabilidade da prática do ilícito, deixa-se que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza ou não da execução do crime”.