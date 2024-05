Fortaleza lidera o ranking em alfabetização na idade certa no Brasil

O Ceará lidera a lista de estados com a maior taxa de alfabetização na idade certa. Os indicadores não contemplaram dados do Distrito Federal, Acre e Roraima

O 1° Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na última terça-feira, 28, apontou que Fortaleza é a primeira cidade na lista de capitais cuja alfabetização de crianças ocorreu na idade certa em 2023. Na Capital, o indicador mostra que 74,03% dos alunos do 2° ano do ensino fundamental foram alfabetizados na faixa etária ideal prevista nas metas do MEC.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o índice foi calculado com base nas avaliações aplicadas pelos estados em 2023. Cerca de 85% dos alunos das redes públicas brasileiras participaram dos exames e, em Fortaleza, o percentual de participação foi de 93,9%, uma das maiores adesões do País.

"Isso é resultado de um trabalho sério para promover uma educação pública de qualidade. Estamos ampliando vagas nas nossas creches, construindo novas escolas e facilitando o acesso à educação desde os primeiros anos de vida. Com boa estrutura, equipe dedicada e projeto pedagógico bem elaborado, estamos nos consolidando como referência nacional. Parabéns a alunos, professores, coordenadores e gestores. Esse resultado é um presente para as crianças agora e que certamente vai ampliar oportunidades para elas no futuro", celebrou o prefeito José Sarto (PDT).