Homem é preso após raptar a ex-namorada em academia de Fortaleza

Vítima foi encontrada no apartamento do ex-companheiro e estava sendo ameaçada com uso de arma; suspeito tinha passagens pela Polícia

Crédito: Divulgação/Polícia Militar do Estado do Ceará

Um homem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira, 29, após raptar a ex-namorada no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Na ocasião, o suspeito foi até a academia que a ex-companheira frequenta e a obrigou a acompanhá-lo até a residência dele.

Após o rapto, agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) se dirigiram até o apartamento do homem. No endereço, os policiais foram atendidos pela jovem e realizaram a prisão em flagrante do suspeito, que estava em posse de uma pistola com dez munições não deflagradas.