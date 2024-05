Parte de casa desaba em meio às fortes chuvas em Fortaleza

A frente de uma casa situada no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, desabou na tarde desta quinta-feira, 30, em meio às fortes chuvas registradas na Cidade. Não houve vítimas.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), agentes foram acionados para a ocorrência por volta das 15h53min.