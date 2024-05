Tradicional tapete de Corpus Christi começa a ser montado na Paróquia do Cristo Rei

O tapete começou a ser montado pelos fieis no último dia 20. A previsão é que fique pronto no dia 30 de maio. Participam da montagem, ao total, cerca de 200 pessoas.

A paróquia do Cristo Rei, localizada no bairro Aldeota, é uma das pioneiras em Fortaleza na tradição de confeccionar tapetes para Celebração de Corpus Christi. Isso ocorre há pelo menos 20 anos. Em 2024, o tapete reúne 13 painéis onde serão escritos trechos bíblicos que remetem à reflexão sobre a Campanha da Fraternidade de 2024, com o tema “Fraternidade e Amizade Social” e o lema: “Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs”.



O Dia de Corpus Christi é celebrado pela Igreja Católica reverenciando o corpo e sangue de Cristo e durante esse período, algumas igrejas comemoram o dia na produção de tapetes. Essa prática surgiu na Bélgica no século XIII e permanece até hoje.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Daniela Nóbrega, que é administradora paroquial na paróquia do Cristo Rei, diz que as pessoas se reúnem três meses antes para a elaborar a confecção. "O pároco define a equipe que faz o tapete, e decidimos o tema e o lema. As frases vão em cada tapete, também já são escolhidas. Todos os tapetes remetem a alguma passagem bíblica.”