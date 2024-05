Dia de Corpus Christi: veja os horários das missas em Fortaleza e interior do Ceará

Veja o horário das celebrações de Corpus Christi em Fortaleza e em algumas catedrais diocesanas no interior do Estado

Nesta quinta-feira, 30, os cristãos católicos celebram a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, que se caracteriza pela tradicional montagem dos tapetes com os mais variados materiais, formatos e desenhos, além do momento e procissão com o Santíssimo pelas ruas da cidade.

Na Arquidiocese de Fortaleza, a celebração costumeiramente envolve uma programação que conta com atividades religiosas em diversas paróquias e áreas pastorais. O arcebispo, dom Gregório Paixão, OSB, presidirá a missa das 16 horas no Santuário Arquidiocesano de Adoração, na paróquia São Benedito, no Centro, e de lá, seguem em procissão para a Catedral Metropolitana de Fortaleza.