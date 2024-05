Incêndio atinge residência no bairro Parque Dois Irmãos

Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a suspeita é de que as chamas tenham sido geradas a partir de um curto-circuito. Ainda de acordo com a corporação, foram necessários cerca de dois mil litros de água para debelar o incêndio.

Um incêndio atingiu um apartamento localizado na rua B do bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza , durante a madrugada desta quarta-feira, 29. O fogo se espalhou pela residência e destruiu diversos pertences da família no local. Ninguém ficou ferido, de acordo com os bombeiros.

Dentre os pertences perdidos, estão geladeira, tanquinho de lavar roupas, armários, gelágua, mesa com quatro cadeiras, roupas, cama de casal, duas poltronas, uma TV de 40 polegadas, todo o telhado e o madeiramento da casa.

Incêndios no Ceará

Conforme dados do CBMCE, o Ceará registrou aumento de 36% no número de incêndios durante os últimos quatro anos. Em 2023, 1.278 ocorrências foram atendidas pela Corporação em todo o Estado, 343 a mais do que os 935 atendimentos feitos em 2019.

Até abril deste ano, 507 incêndios foram registrados, 19% a mais do que no mesmo período de 2023. O mês com mais ocorrências até o momento foi abril, com 139, seguido por janeiro, com 134, e por fim, fevereiro e março, ambos com 117 chamados.