Polícia investiga denúncia de estupro de crianças em escola municipal de Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga uma denúncia de estupro de vulnerável contra alunos de uma escola da rede municipal de Fortaleza. A acusação afirma que um funcionário terceirizado de um colégio no bairro Presidente Kennedy teria abusado de duas crianças de 11 anos, no último dia 7 de maio.

Em nota, a Polícia informou que um inquérito policial foi instaurado para averiguar a veracidade da denúncia. Diligências e oitivas estão sendo realizadas com o objetivo de identificar o suspeito.