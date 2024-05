Prefeitura de Fortaleza lança Relatório Anual de Segurança Viária em seminário

Ocasião vai contar com debates, palestras e workshops, além da presença de autoridades, especialistas e representantes de Fortaleza e de outras regiões brasileiras. Atividade marca o encerramento da programação do Maio Amarelo , que conscientiza sobre a importância da segurança no trânsito.

Evento acontece no Hotel Praia Centro, situado no Município, e busca discutir "ações de segurança viária para salvar vidas no trânsito". Toda a programação foi idealizada por meio de uma parceria firmada entre a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o aplicativo 99 e a Transitar Consultoria.

A Prefeitura de Fortaleza vai lançar nesta semana o Relatório Anual de Segurança Viária, trazendo os dados relacionados ao trânsito, como acidentes e óbitos, que foram registrados na Capital cearense no ano de 2023. Lançamento ocorre durante o III Seminário de Preservação de Vidas no Trânsito, que tem início nesta segunda-feira, 27, e segue até a próxima quarta-feira, 29.

De acordo com a organização do evento, entre os temas que serão discutidos no congresso estão: “Desenho Seguro/Infraestrutura cicloviária e semafórica”, "Análise do desempenho em Segurança Viária", “Educação e Saúde para o trânsito” e “Comunicação estratégica em Segurança no trânsito”.

Também serão elaboradas temáticas sobre "intervenções com foco no ciclista, a priorização da mobilidade ativa, soluções inovadoras em segurança viária", entre outros. Durante programação será lançado o Relatório Anual de Segurança Viária, com dados sobre o trânsito de Fortaleza em 2023.