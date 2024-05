Mortes no trânsito em Fortaleza diminuem mais de 50% nos últimos nove anos

De acordo com a AMC, o maior percentual de queda de óbitos durante o período foi de ocupantes de veículos quatro rodas, com diminuição de 96,7%. Os ciclistas apresentam segunda maior redução (60,6%), seguidos pelas fatalidades com pedestres (57,4%) e as mortes de motociclistas (41,8%)

Nos últimos nove anos, Fortaleza contabilizou uma redução de 58,4% no número de mortes por acidentes de trânsito . Segundo estudo realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), em 2014, ano que marca o início da tendência de redução da mortalidade no trânsito, foram registrados 377 óbitos. Já em 2023, foram contabilizadas 157 mortes nas vias da Cidade.

Em 2023, os usuários de motocicletas representaram mais da metade das mortes, liderando a estatística com 52,2%. Em seguida vem os pedestres (38,2%), ciclistas (8,3%) e ocupantes de automóvel (1,3%). Dentre as vítimas, a maioria é do sexo masculino, na faixa etária compreendida entre 30 e 59 anos.



Para o doutor em Engenharia de Transportes e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Mário Angelo Azevedo, a estatística mostra uma melhora considerável no tráfego de Fortaleza. “No início da década passada tínhamos mais de uma morte no trânsito por dia. No entanto, sempre há espaço para melhorias, já que o ideal é alcançar zero óbitos”, comenta o especialista.

O professor pontua que é crucial investir na melhoria da engenharia do tráfego, por meio de sinalizações, por exemplo; e em campanhas educativas. “Sempre existe uma maneira correta de se comportar, seja ao dirigir um carro, pilotar uma moto ou atravessar a rua. Infelizmente, muitas pessoas não seguem essas regras, especialmente ao trafegar com excesso de velocidade e sem os equipamentos de segurança necessários”, pontua Mário Angelo.

Para o especialista, embora algumas pessoas reprovem o método punitivo no trânsito, por meio das multas, esse conceito tem se mostrado preventivo o método mais eficaz. “Lógico que tem o fator risco de vida, mas as fiscalizações e as multas são consideradas a maneira que mais dói na população e isso tem coagido a boa conduta no trânsito”, conclui o professor da UFC.

De acordo com a AMC, a via que apresentou maior declínio nos casos de morte no trânsito foi a avenida Coronel Carvalho, que percorre os bairros Vila Velha e Barra do Ceará. Em 2014, o trajeto chegou a registrar seis óbitos. Já em 2023 esse número caiu para uma morte.

Trabalhando há seis anos em um posto de combustível ao lado da avenida, o frentista Alejandro Tomaz constata que, de fato, o número de acidentes reduziu no trajeto. “Aqui realmente era complicado antes, tinha muita batida. Acho que, principalmente, o que ajudou foi terem colocado os fotosensores nos dois sentidos e tirar o retorno que tinha aqui”, diz o frentista, se referindo ao espaço na altura da rua Treze Rockdale.