Quatro filhotes de cachorro são resgatados de buraco pelos bombeiros

A ação aconteceu na Praia do Futuro. O piso de concreto e uma chamada para apagar um incêndio postergaram a operação que também envolveu militares do Batalhão de Busca e Salvamento

A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) no portal do Governo do Estado na manhã deste domingo, 26.

O resgate de quatro filhotes de cachorro virou uma apreensiva operação de socorro - digna de folhetins da teledramaturgia - no bairro Praia do Futuro II, onde está localizada a Área Integrada de Segurança Pública (AIS) 10 . Os pequenos animais caíram em um buraco próximo à fossa séptica de uma residência e ficaram presos.

Para o salvamento, foi necessário utilizar um martelete elétrico e quebrar parte do piso da varanda da casa. Somente após a abertura do chão do imóvel é que foi possível acessar a canalização onde os cachorros estavam. No primeiro momento, somente um dos recém-nascidos conseguiu ser resgatado.

O motivo é que os outros três filhotes estavam em uma parte do buraco cujo piso era de concreto. Por isso a necessidade do martelete elétrico, que só veio a chegar depois, juntamente com mais uma equipe de socorro.

A operação contou com a participação de militares do 1º Batalhão de Bombeiros Militar do Mucuripe (2ªCia/1ºBBM) e do Batalhão de Busca e Salvamento 01 (1ªCBS/BBS).