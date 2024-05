Praia dos Crush e parte da Praia do Futuro estão próprias para banho neste fim de semana

Mucuripe se mostra constante, com cinco pontos nas últimas três semanas. Agora, nesta semana, a Praia dos Crush se encontra própria Crédito: AURÉLIO ALVES

O setor Leste conta com três pontos próprios: Praia do Futuro, na altura da Av. Carlos Jereissati; Praia da Abreulândia e a da Sabiaguaba.

Já no setor Centro, seis trechos estão adequados: Praia do Meireles, no ponto próximo ao Posto 6, na altura da rua José Vilar, no ponto da Desembargador Moreira e no Aterro da rua Rui Barbosa. Dois pontos na Praia de Iracema - no aterrinho e próximo a Ponte Metálica. E após duas semanas, a Praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior, está própria. Por fim, no setor Oeste, um trecho, na Praia da Colônia ao final da Av. Pasteur, próximo à estação elevatória arpoador, da Cagece, está próprio.

Praias próprias para banho em Fortaleza

Leste 06L - P. do Futuro - Na altura da av. Carlos Jereissati.

32L - P. da Abreulândia - Na altura da rua Teófilo Ramos.

67L - P. da Sabiaguaba - Na altura da rua Sabiaguaba. Centro

16C - P. do Meireles - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.

17C - P. do Meireles - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

18C - P. do Meireles - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.

19C - P. de Iracema - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.

20C - P. de Iracema - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.

69C - P. de Iracema - Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Oeste

25O - P. da Colônia - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.

Praias impróprias para banho em Fortaleza

Leste 01L - P. do Futuro - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.

02L - P. do Futuro - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.

03L - P. do Futuro - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.

04L - P. do Futuro - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.

05L - P. do Futuro - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.

07L - P. do Futuro - Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.