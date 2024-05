Duas pessoas morrem em acidente com motocicleta na Via Expressa, em Fortaleza

Vítimas trafegavam em uma motocicleta no momento do acidente e morreram no local

Duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta morreram na noite desta sexta-feira, 24, após sofrerem um acidente na Via Expressa, no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Até o momento, as vítimas não foram identificadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para atender um acidente de trânsito fatal registrado na Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) da Capital.

“Na ocasião, as duas vítimas, ainda não identificadas formalmente, trafegavam em uma motocicleta e morreram no local. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência”, informou a SSPDS em nota.