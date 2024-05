Pirambu celebra 62 anos de existência com marcha, ações sociais e programação cultural

Na ocasião, haverá ação social na Areninha e na Praça do Abel e a população poderá contar com atendimento da Defensoria Pública, do “Projeto Chega Junto” da Prefeitura de Fortaleza, além de outras ações e apresentações que acontecerão das 8 às 22 horas.

E neste sábado, 25, com uma programação repleta de atrações culturais, prestação de serviços e a tradicional marcha, a comunidade do Grande Pirambu, em Fortaleza celebra seus 62 anos de história com o tema “Pirambu; memória e resistência”.

“Vem ver, ó Fortaleza, o Pirambu passar! Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar”. O verso é do hino do Pirambu , que ecoou durante todo o trajeto da marcha de janeiro de 1962, movimento que reuniu cerca de 40 mil pessoas em busca do direito à terra, moradia digna, água encanada, luz e pão.

A caminhada gerou pressão social para que os moradores pudessem ter melhoria de qualidade de vida e direito a terra, já que na época, o local era ocupado por famílias tradicionais que expulsavam aqueles que tentavam se alojar no pedaço de terra que anteriormente, era conhecido como as Dunas dos Arpoadores.

“A marcha do Pirambu é uma tradição cultural e social de reivindicação por melhorias no Grande Pirambu desde a década de 60. O nosso bairro se tornou o bairro que conhecemos hoje por meio de lutas de movimentos sociais, com um dos maiores, a marcha de 1º de janeiro de 1962 com a participação da igreja católica, movimentos sociais, sindicatos, sindicalistas e representações políticas”, explica.

Jorge Lima, liderança comunitário diz que comemorar o aniversário de 62 anos com a marcha é fundamental para nunca esquecer a memória e as lutas daqueles que vieram antes.

Além disso, o movimento do início de janeiro resultou no decreto da lei 1058 de 25 de maio de 1962 que declarou “de utilidade pública, para desapropriação, duas áreas de terra situadas no bairro Pirambu, em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, necessárias a melhoramento habitacional de grande centro de população local, com execução de plano de urbanização, obras de higiene e abertura de vias e logradouros públicos, para melhor utilização estética e fixação dos habitantes respectivos”.

Lima pontua que a marcha traz consigo o sentimento de pertencimento e de conquista. “A gente não só pertence, mas conquistamos a terra. Fizemos com que todas as nossas vontades, nossos desejos de melhoria de qualidade de vida fosse imposto por meio de lutas sociais e reivindicações, porque nada do que conseguimos foi de graça. Nosso bairro é muito marginalizado pela elite de Fortaleza desde os tempos da escravidão até hoje”, comenta.

O evento, aberto ao público, é organizado pelo Mobiliza Pirambu – movimento de lideranças comunitárias – e conta com o apoio de organizações, instituições públicas e movimentos sociais. “É um momento de confraternização, de simbolismo histórico, de resistência e de memória daqueles que lutaram por nós”, complementa Jorge.

Veja a programação

Das 8 às 12 horas

Areninha do Pirambu

Aulão de FitDance com Léo Silva

Corte de Cabelo - especial barbeiros do Pirambu

Atendimento da Defensoria Pública - Defensoria em Movimento

Forró com Keylaine Cristian - Atração do SESC

Seminário Final do Projeto Social Vila do Mar e Sorteio de Cestas Básicas