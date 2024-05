Blitz conscientiza sobre combate ao abuso e exploração sexual de crianças

Ação ocorre nesse sábado, 25, na avenida Beira Mar. Equipes do Ministério Público do Estado fará abordagem educativa com a população, com a entrega de material informativo sobre o tema

Em ação alusiva ao Maio Laranja, o Ministério Público do Estado do Ceará promove no sábado, 25, na avenida Beira Mar, em Fortaleza, a blitz educativa “MP do Ceará no Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

A campanha Maio Laranja busca promover ações de prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, com objetivo de sensibilizar a população a respeito dessa temática.

A blitz marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio.