Bairros da Capital recebem ação sobre descarte consciente de lixo

Seuma realiza ação de conscientização sobre limpeza urbana no Autran Nunes. Crédito: FÁBIO LIMA

Uma das residências visitadas foi a de Rita Almeida, 82, moradora do Autran Nunes, que relatou a preocupação que sente com a limpeza do bairro, ao ver os vizinhos jogando lixo nas ruas. “As vezes eu passo por aí e é tanto lixo. Eu aqui, quando meu velho faz algum serviço, junto tudinho e guardo. Se eu pego meu velho com uma madeirinha eu quebro, boto dentro de um saco e dou uma moedinha para o carro do lixo levar”, conta a dona de casa. A preocupação com o meio ambiente e a limpeza da vizinhança parece ser uma característica comum à família de dona Rita, já que a filha, Rita de Cássia, afirma usar os ecopontos da região e evitar ao máximo deixar lixo na rua. “Eu tenho pena de jogar assim na natureza, as garrafas. Tinha um bocado de garrafa, aí eu juntei e fui lá deixar”, conta a doméstica, que evita ao máximo deixar lixo na rua.

"As minhas bolsas são cheias de papel de bombom. Quando chega o final de semana eu limpo e boto no lixo. Mas tem gente que chupa um bombom e joga (o papel) na rua", conclui. Confira imagens das visitas: FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,23.05.2024: Seuma realiza ação de conscientização sobre limpeza urbana no Autran Nunes. Crédito: FÁBIO LIMA Além dos papeis de bombom, madeiras e garrafas foram citados por mãe e filha. A Secretaria Regional 11 (SER 11), área onde fica localizado o bairro Autran Nunes, também sofre com os descarte de móveis velhos e restos de poda, mais difíceis de serem reutilizados. Segundo dados da plataforma do movimento Fortaleza Limpa, a SER 11 é o local que mais produziu esse tipo de lixo este ano na Capital, com mais de 23 mil toneladas. Em seguida vêm as regionais 06 e 08, com respectivamente 22 mil e 18 mil toneladas. As visitas foram realizadas em uma parceria entre os agentes de endemias e de vigilância ambiental das secretarias municipais de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e da Saúde (SMS). Além dessas também estavam representantes do movimento Fortaleza Limpa e da Ecofor.