Comunidade Shalom mobiliza grupo de voluntários para ir ao RS

Em uma ação humanitária para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, a Comunidade Católica Shalom está mobilizando um grupo de voluntários para ir até o sul do país para prestar ajuda à população durante todo o mês de junho.

O município onde acontecerão as ações será Estância Velha, um dos que não foi afetado pelos temporais e hoje funciona como ponto de arrecadação, distribuição e atendimento às famílias afetadas na região.

