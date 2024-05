Mães viajam o Nordeste de carro com dois filhos: "Dos perrengues a gente faz outras coisas legais"

Para bancar parte do sonho, o casal alugou a casa em Botucatu (SP) Crédito: FERNANDA BARROS

O hábito de viajar é adotado pela família paulista desde o início do relacionamento das duas mães, há dez anos, e é considerado um respiro. Os filhos mais velhos, Manuela, hoje com 17 anos, e Miguel, 16, sempre as acompanharam, ainda pequenos, nas aventuras. “A gente conversava na escola e dizia: vamos ficar um mês fora, o que elas estudam nessa época? O que a gente apresenta para ele nesse momento? O que elas te dão de devolutiva daqui a um mês? E aí o povo ficava meio louco com a gente”, conta a enfermeira e produtora de conteúdo Mariana Castelo Branco. E então veio a pandemia. “Cheguei no fundo do poço. Com a pandemia, com as crianças indo embora. A Momô (Moana) nasceu, entrei na Justiça para pedir a licença maternidade dela e não consegui, então foram muitas coisas ao mesmo tempo. Eu fiquei bem deprimida mesmo. Pedi primeiro aquele afastamento não remunerado. Não me deram. E como estava muito mal, pedi demissão”, relata Mari.

A solução veio no que era comum à família: viajar. A ideia era passar um ano fora, sem muito planejamento. A preparação principal foi com Benê, que ganhou estruturas e equipamentos, como barraca na parte superior e uma cozinha e chuveiro no porta-malas para proporcionar autonomia aos viajantes. O começo da aventura Para bancar parte do sonho, o casal alugou a casa em Botucatu, no interior de São Paulo. A preparação começou antes mesmo de colocar o pé na estrada, quando elas passaram três meses entre viagens curtas e a casa emprestada do pai de uma amiga. Nesse período, o carro, a Benê, já passava por testes. "E aí foi 'quebração' também. Na primeira estrada de terra que a gente pegou, voou parafuso. A gente dizia: 'De onde está sobrando isso?!'. E foi quando a gente percebeu que precisava de coisas mais fortes", conta Lizandra, rindo. A saída oficial foi no dia 10 de maio de 2023. O roteiro da família começava no Sudeste, passando por Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais e, então, o tão sonhado Nordeste. O destino foi escolhido pela riqueza da região, diz Mariana. "Todo mundo fala 'ir ao Nordeste', parece que é um lugar só. As pessoas não entendem que são nove estados, muito sotaque, muita cultura. E esse foi o grande presente pra gente."

Porém, os planos precisaram mudar ainda no início, quando a enfermeira quis visitar a mãe e a avó. De lá, foram a Campo Grande (Mato Grosso do Sul), para fazer uma revisão no carro antes de pegar a estrada oficialmente. O casal conta que, com 15 dias, o motor do veículo quebrou e precisou ser refeito, ocasionando uma despesa financeira não planejada. O roteiro da viagem também mudou e obrigou a família a passar 45 dias na capital sul mato-grossense. Pé na estrada, de novo Carro consertado, mais estrada e campings e, em agosto, um novo perrengue, como conta Mariana. “A gente estava no Mato Grosso, voltando da aldeia indígena. Paramos em Cuiabá porque a Liz ia renovar a carteira de habilitação. No dia em que chegamos, escorreguei em um degrau, torci os dois pés e caí. Fiquei de muletas por dois meses.”