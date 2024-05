Gatil da Rosângela: abrigo em Fortaleza recebe ação de vacinação e consultas veterinárias

O abrigo, que existe há 15 anos, passa por ficuldades financeiras e sobrevive com a ajuda de doações

Com quase 150 gatos, o Gatil da Rosângela, localizado no bairro Vila Velha, em Fortaleza, recebeu ação de vacinação antirrábica — contra a raiva — e consultas veterinárias na manhã desta terça-feira, 21. O abrigo, que existe há 15 anos, vive dificuldades financeiras e sobrevive com a ajuda de doações.

A ação teve um caráter preventivo. Aline Queiroz, veterinária e coordenadora do Programa de Vigilância e Controle da Raiva, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), destaca que os registros de Esporotricose entre gatos sofreram um aumento na Capital. Nenhum caso do tipo foi registrado no gatil.