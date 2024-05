HGF comemora 55 anos e inaugura Centro de Simulação Clínica

Novo Centro de Simulação Clínica e Habilidades Técnicas do HGF conta com microscópio e manequins que simulam pacientes em situações reais Crédito: Divulgação/Sesa

Na quinta-feira, 23, o Hospital Geral de Fortaleza (HGF) completa 55 anos de existência. A programação de aniversário da unidade de saúde teve início nesta terça-feira, 21, no Auditório Principal do Hospital, em um evento realizado para servidores e convidados. O dia foi marcado pelo lançamento de um documentário sobre a história do hospital e pela inauguração do Centro de Simulação Clínica e Habilidades Técnicas. Inaugurado em 1969, o HGF é o maior hospital da rede pública do Estado, atende 33 especialidades e 64 subespecialidades, incluindo serviços voltados para Oncologia, Obstetrícia, Neurologia e Cirurgia Vascular. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Leia mais HGF celebra 55 anos com estreia de documentário sobre o hospital Sobre o assunto HGF celebra 55 anos com estreia de documentário sobre o hospital

Segundo dados de março de 2023, a unidade realiza 750 cirurgias eletivas e de urgência por mês, além de 220 mil exames laboratoriais e dez mil exames de imagem mensalmente. “É um hospital que atinge a sua maturidade. 55 anos é uma data de muita maturidade técnica, científica, humanista. Hoje, o HGF se posiciona no Ceará como uma unidade que está de portas abertas e dá apoio à necessidade de toda a rede para o que for necessário em alta complexidade”, analisou a diretora-geral Ivelise Brasil.

O hospital também é referência no transplante de córnea, fígado, pâncreas e rins.

Quem estava no local nesta terça era Raimunda Alves, de 59 anos, integrante do projeto Rim Art. A iniciativa, que existe há mais de duas décadas na unidade, consiste na confecção de produtos artesanais feitos por cerca de 16 pacientes transplantados. Há dois anos e meio, Raimunda passou pelo procedimento de transplante renal no HGF, onde continua recebendo acompanhamento. Ela é natural do município de Viçosa do Ceará, porém se mudou para realizar o tratamento. “Se não fosse esse hospital para acolher a gente, o que seria de nós? Graças a Deus tem aparecido muitas ajudas, muitas pessoas dispostas a doar, dar a chance de uma nova vida, e a gente agradece muito às pessoas que tem essa capacidade de doar seus órgãos para quem está precisando”, enfatizou. Os itens foram expostos pelo grupo no local e, segundo Raimunda, o valor arrecadado é voltado à compra de materiais para a confecção dos produtos. “É tudo para o projeto, para a gente comprar os materiais, para a gente poder trabalhar. Tem também a nossa medicação que, às vezes, falta, e o projeto nos ajuda a comprar”, explica. HGF e o novo Centro de Simulação A unidade hospitalar também é considerada referência no ensino e na pesquisa, com 38 programas de residência médica e oito multiprofissionais.

O primeiro dia de comemoração do aniversário do HGF contou com o lançamento do primeiro Centro de Simulação Clínica e Habilidades Técnicas da unidade. De acordo com Eliardo Santos, diretor de Ensino e Pesquisa do HGF, o espaço era um desejo antigo da gestão. O local tem um microscópio e manequins novos que simulam pacientes em situações reais e de emergência em diferentes áreas.

“O Centro de Simulação é um objetivo que nós tínhamos há muito tempo de instalar no Hospital Geral. Como o nome diz, traz movimentos reais, situações reais de atendimento dentro do laboratório. Nós temos um microscópio importantíssimo, dois manequins novos de pacientes em situações reais, em que demonstram situações de emergência. Nós inauguramos hoje, mas o nosso pensamento é de ampliar cada vez mais”, detalhou.