Mulher entra em trabalho de parto e dá à luz dentro de ônibus em Fortaleza

Na manhã desta terça-feira, 21, uma passageira de 24 anos deu à luz um bebê dentro do ônibus 112, linha Álvaro Weyne/ Centro, que transitava na Rua Castro e Silva, no Centro de Fortaleza.

Conforme o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), o pai da criança estava com a mulher, que entrou em trabalho de parto dentro do veículo.

O órgão acrescentou que o procedimento contou com o apoio dos passageiros do coletivo, entre eles duas estudantes de um curso técnico em enfermagem e auxiliares do Sindiônibus.