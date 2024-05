Terreno anunciado para sediar o Fortal 2024 é alvo de vistoria do Ministério Público

O terreno anunciado para ser a sede da próxima edição do Cidade Fortal passou por uma vistoria do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nessa quarta-feira, 15. Denúncias citavam que o espaço, localizado próximo ao Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, seria parte da Mata Atlântica e estaria sendo desmatado, com derrubada de árvores.

Os dados coletados na vistoria vão fundamentar a atuação do MPCE diante da situação. “Neste momento, ainda não podemos nos posicionar de forma positiva ou negativa quanto à possibilidade de realizar o evento no terreno em questão", observa o promotor de Justiça Fábio Ottoni, em nota.

"Mas vale destacar que a empresa só poderá realizar intervenção significativa na área a partir da apresentação do inventário florestal e com a expedição das licenças dos órgãos ambientais”, continua.