Protesto no aeroporto de Fortaleza reivindica mudança na área do Fortal

Os viajantes que passavam na área de desembarque na manhã deste sábado, 18, foram recebidos por um coro: “Fortal no aeroporto não!”. As vozes pertenciam aos participantes do protesto de mesmo nome, que se reuniram no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, para demandar a alteração do local proposto para a estrutura do evento anual.

O Cidade Fortal, sediado na capital do Ceará, é conhecido por atrair milhares de visitantes de outros estados, além de grandes nomes da música brasileira. Mas a sua edição de 2024, prevista para 18 a 21 de julho, recebeu críticas de grupos ambientalistas por sua localização nas proximidades do aeroporto da cidade.

A área correspondente foi indicada por denúncias como parte de uma vegetação nativa da Mata Atlântica e a empresa responsável pela organização do evento foi autuada na última quarta-feira, 15, pela Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).