PM de folga sofre tentativa de assalto e dispara contra três suspeitos, em Fortaleza

A ocorrência aconteceu no bairro Parangaba. Uma vítima que estava na companhia do policial foi atingida pelos suspeitos. Os três investigados foram atingidos pelo militar

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhastApp O POVO

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e disparou contra os três suspeitos na noite do último domingo, 19, no bairro Parangaba, em Fortaleza. O caso foi gravado por câmeras de segurança. Durante o confronto, uma vítima que estava na companhia do PM foi atingida.

No vídeo, é possível ver o policial sendo abordado primeiramente por um suspeito de motocicleta. Em seguida, outros dois suspeitos tentam cercar o policial, um a pé e outro em outra motocicleta.