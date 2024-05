Suspeito de assalto imobilizado por vítima na Praia do Futuro é solto em audiência de custódia

Mulher vítima da tentativa do assalto segurou suspeito pelo pescoço até a chegada da polícia

O suspeito por uma tentativa de assalto a duas mulheres em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, foi solto após audiência de custódia. Antônio Matheus Sousa Vasconcelos, 23, foi preso em flagrante nessa quinta-feira, 16, ao tentar roubar os celulares de duas clientes da barraca. Uma das vítimas conseguiu imobilizar o suspeito até a chegada da polícia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme documentos obtidos pelo O POVO, as vítimas estavam pagando a conta quando Matheus chegou na mesa anunciando o assalto e tentando pegar os celulares. Ele teria dito que um comparsa, mais distante, estava armado e agiria caso reagissem. No entanto, uma das mulheres conseguiu puxar a blusa do suspeito e imobilizá-lo pelo pescoço.