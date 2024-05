Cozinheiro atira e fere dois garçons dentro de restaurante no Meireles

O cozinheiro de um restaurante localizado no bairro Meireles, em Fortaleza, atirou contra dois garçons e feriu os profissionais dentro do estabelecimento comercial durante a madrugada deste domingo, 19, em Fortaleza. O crime ocorreu no Boteco do Mariano, na avenida Monsenhor Tabosa.

Uma das vítimas foi ferida com um tiro de raspão na mão e o outro atingido no abdômen. Ambos foram socorridos pelo proprietário do restaurante e levados ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza. A Polícia Militar do Ceará foi acionada e os agentes de segurança verificaram que o autor do crime havia fugido do local. No entanto, o cozinheiro havia sido flagrado por câmeras no Núcleo de Videomonitoramento e, em seguida, foi localizado e preso em flagrante.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o trabalho ostensivo da Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) resultou na prisão em flagrante de um suspeito de tentativa de homicídio. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.