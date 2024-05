Litoral de Fortaleza tem baixa possibilidade de chuvas neste domingo, 19

O Ceará registrou chuvas em, pelo menos, 32 municípios do Estado neste domingo, 19, de acordo com dados preliminares da Funceme

No interior do Estado, a situação é diferente. Em Ibiapaba, na região do Cariri, na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns, existe alta possibilidade de chuvas isoladas, com intensidade fraca e moderada.

O Ceará registrou chuvas em, pelo menos, 32 municípios entre as 7 horas desse sábado, 18, e as 7 horas deste domingo, 19, de acordo com dados preliminares da Funceme. O município de Brejo Santo teve o maior índice pluviômetro, com 32 milímetros observados.

As precipitações acontecem por conta da formação de áreas de instabilidade sobre o leste do Nordeste do País e seu avanço em direção ao Ceará.

Logo após Brejo Santo, aparecem os municípios de Ararendá, com 19,5 mm, Potiretama, com 18 mm, e Boa Viagem, 17 mm. A Capital registrou 4,6 mm.

Na segunda-feira, 20, o prognóstico é o mesmo de domingo. Baixa possibilidade de chuvas no litoral de Fortaleza. Alta possibilidade em Ibiapaba, no Cariri, na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. O céu também deve permanecer com as mesmas condições: variando entre parcialmente nublado e sem nuvens.

Domingo - 19/05/2024

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, no Cariri, na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Segunda - 20/05/2024

Céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, no Cariri, na Jaguaribana e no Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, há baixa possibilidade de chuva isolada.