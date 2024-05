Corpo é encontrado em rio na Aerolândia em Fortaleza

Um corpo foi encontrado na tarde de sexta-feira, 17, no bairro Aerolândia em Fortaleza. Segundo informações da Secretaria Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo encontrado seria de um homem e aparentemente não apresentava sinais de violência física.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), foram deslocados para atender a ocorrência após o cadáver ser encontrado às margens de um rio. Segundo a nota da SSPDS, o corpo ainda não foi identificado formalmente e já se encontrava em estado de putrefação.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Perícia Forense do Ceará foi acionado também, realizando as diligências que vão embasar o laudo que vai explicar a possível causa da morte. Ainda de acordo com a nota da SSPDS, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) é que está responsável pelas investigações.