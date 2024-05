Morre o professor cearense José Flávio Sombra Saraiva, aos 64 anos

Velório e enterro do pesquisador serão realizados em Limoeiro do Norte, sua cidade natal

O professor cearense José Flávio Sombra Saraiva, 64, morreu na tarde deste sábado, 18, por complicações do Alzheimer. Articulista do O POVO por anos, José Flávio foi um dos grandes nomes dos estudos de Relações Internacionais no Brasil e um dos fundadores do departamento dedicado à temática na Universidade de Brasília (UnB).

Graduado em Relações Internacionais pela UnB em 1981, fez mestrado em História pelo El Colegio de México em 1985. Além disso, se formou doutor por meio do PhD em Humanidades na University of Birmingham, em 1991, e fez pós-doutorado em Relações Internacionais na Universidade de Oxford, em 1998.

A dedicação ao tema foi reconhecida quando dirigiu por mais de uma década o Instituto Brasileiro de Relações Internacionais (IBRI). Ele se tornou referência em estudos da África. Sombra Saraiva escreveu 30 livros sobre o assunto e diversos artigos científicos publicados nacional e internacionalmente.