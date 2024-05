Quatro réus são condenados por assassinato de aluno em autoescola, em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 18-04-2024: Fotos fachada do Fórum Clóvis Beviláqua. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Quatro homens foram condenados pela execução de Paulo Henrique Teixeira de Barros, de 28 anos. Ele foi morto em outubro de 2021, dentro de um veículo de autoescola, no bairro Paupina, em Fortaleza. Os réus foram julgados no último dia 9 de abril. Alisson Lima da Silva, Aleff Lima da Silva, Wesley Lima Bezerra e João Victor Lopes, acusados de executar Paulo Henrique, foram condenados a mais de 20 anos de prisão, cada. A vítima estava tendo aulas práticas de direção quando foi surpreendida por três homens que atiraram em sua direção, o quarto suspeito estaria na condução do veículo. Ao O POVO, uma fonte com conhecimento sobre o caso revelou que o crime teria acontecido em decorrência de conflito de facções no Ceará, mais especificamente entre Comando Vermelho e Massa Carcerária.