Corpo de mulher que desapareceu após ida à agência bancária é encontrado em Juazeiro do Norte

Equipes da Guarda Civil do município de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, encontraram o corpo de uma mulher que estava desaparecida desde o último dia 3, na tarde dessa quinta-feira, 16. A vítima saiu de casa para resolver assuntos bancários em uma das agências da Caixa Econômica da cidade. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

Conforme os membros da corporação, o corpo de Adriana Silva Santos, de 33 anos, foi localizado com o auxílio de drones em um matagal próximo ao loteamento Barão de Araruna, no bairro Cidade Universitária, em Juazeiro do Norte.

Os agentes explicaram que o dispositivo remoto encontrou, também, a motocicleta do modelo Honda Fan 160, que Adriana utilizou ao sair de casa pela última vez.