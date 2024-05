Mulher grávida encontrada morta em Fortaleza foi torturada, relata família

Ingrid tinha 24 anos e estava na terceira semana de gestação Crédito: Arquivo Pessoal

Ingrid Sousa Felício, de 24 anos, foi achada morta com sinais de tortura embaixo da cama, dentro da própria residência, no último dia 6 de maio, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. A mulher trabalhava como atendente de uma lanchonete no Centro. Grávida, ela também era mãe de uma criança de 2 anos. O principal suspeito pelo crime é o namorado da vítima, capturado nesse domingo, 12, no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A família relata que Ingrid era constantemente impedida de conversar com as pessoas, usar roupas curtas e até dançar. A dança era uma das atividades preferidas dela e havia sido excluída da rotina devido ao relacionamento.