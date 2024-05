Policiais são condenados por matar frentista em Fortaleza; três perdem o cargo

O homicídio aconteceu em 2015, no bairro Santa Rosa. Os quatro policiais suspeitos de envolvimento no crime estavam em liberdade e, após a sentença, foram levados ao presídio

Os quatro policias militares acusados de matar o frentista João Paulo de Souza Silva, em Fortaleza, foram condenados pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) a penas que, somadas, chegam a 148 anos de prisão . O crime aconteceu em 2015, quando a vítima se deslocava ao posto de gasolina onde trabalhava, no bairro Santa Rosa. A partir das condenações na madrugada desta quarta-feira, 7, os três PMs que estavam na ativa perderam o cargo.

Os réus estavam em liberdade, mas diante do requerimento do Ministério Público do Ceará (MPCE) de execução imediata da pena, art. 492, letra “e” do Código de Processo Penal, os réus foram levados ao presídio.