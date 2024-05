Sete passageiros são presos por tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Fortaleza

Quatro homens e três mulheres embarcavam em dois voos com destino final na França. Suspeitos foram flagrados com cápsulas de cocaína engolidas e ocultadas

Crédito: Divulgação/Polícia Federal no Ceará

Sete pessoas foram presas na noite dessa terça-feira, 7, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, após terem sido flagradas transportando cocaína em cápsulas.

De acordo com informações da Polícia Federal (PF) no Ceará, os sete suspeitos, sendo quatro homens e três mulheres, embarcavam em dois voos com destino final em Paris, na França.