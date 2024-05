Fortaleza tem a maior chuva do Ceará pelo segundo dia seguido

Conjunto Ceará foi um dos bairros com focos de alagamentos nessa segunda, 13 Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, a Capital registrou três ocorrências de risco de desabamento, nos bairros Jardim das Oliveiras, Parquelândia e São Gerardo, e um registro de alagamento, no Presidente Kennedy, entre a noite desta segunda-feira, 13, e a madrugada desta terça-feira, 14. Fortaleza registrou mais de 100 mm de chuva na segunda, 13 Nesta segunda-feira, 13, Fortaleza registrou chuvas de mais de 100 mm. O ápice de precipitações aconteceu entre 1 horas e 2 horas da madrugada, quando os acumulados superaram os 30 mm/h. A situação causou alagamentos em diversos pontos da Capital e de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Diversos moradores e donos de estabelecimentos comerciais tiveram prejuízo por causa das inundações.

De acordo com a Funceme, as chuvas aconteceram, prinicipalmente, pela formação de um Sistema Convectivo de Mesoescala, que são nuvens que provocam chuvas intensas, com ocorrência de raios, trovões e ventos fortes, inclusive rajadas. O fenomeno é caracterizado por um conjunto de nuvens cumulonimbus. Previsão do Tempo Terça-feira - 14/05/2024 Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba. Na macrorregião do Cariri, baixa possibilidade de chuva. Quarta-feira - 15/05/2024 Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba. Nas demais regiões, baixa possibilidade de chuva isolada. Quinta-feira - 16/05/2024