Chuvas em Fortaleza: como doar para as vítimas dos alagamentos de segunda

Alguns pontos de Fortaleza estão arrecadando materiais para as vítimas dos alagamentos registrados nessa segunda-feira, 13, em Fortaleza. Na data, a Capital teve mais de 100 milímetros (mm) de chuva. Conforme a Defesa Civil municipal, cerca de 20 bairros tiveram ocorrências de inundações que precisaram de atendimentos.

Um dos pontos que recebem doações é o Instituto Semente da Liberdade, localizado no bairro Genibaú. Eles arrecadam materiais de limpeza, livros infantis, brinquedos etc. As doações podem ser feitas na sede do instituto ou por pix.