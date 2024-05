Procissão de Nossa Senhora de Fátima em Fortaleza faz homenagem ao RS

Passos intercalados com cânticos e rezas. Na noite desta segunda-feira, 13, milhares de pessoas tomaram as ruas de Fortaleza durante a realização da procissão de Nossa Senhora de Fátima. Caminhada contou com a emoção de fiéis e uma homenagem com orações voltadas ao Rio Grande do Sul (RS), na tentativa de interceder pelos gaúchos que sofrem com as fortes inundações que atingem o estado.

Conforme organização do evento, a estimativa inicial é que ação religiosa tenha reunido entre 200 a 300 mil pessoas. Momento fez parte da programação do dia da santa que dá nome a procissão, comemorado neste dia 13 de maio. No Santuário de Fátima, na Capital, foram celebradas 11 missas ao longo do dia.

Tradicional caminhada saiu da Igreja do Carmo, no Centro, e teve logo a frente um grupo de religiosos segurando a bandeira do Rio Grande do Sul (RS), trajando ainda vestimentas típicas da região. Renato Guedes, 46, um dos coordenadores da procissão, conta que o gesto foi uma forma de homenagear o estado, que sofre com enchentes. Ao longo do trajeto os fiéis também rezaram pela vítimas da tragédia.