Ônibus sobe calçada e invade estacionamento de padaria em Fortaleza

Um ônibus subiu a calçada e invadiu o estacionamento de uma padaria localizada no bairro Serrinha, em Fortaleza, no início da manhã desta terça-feira, 14. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Silas Munguba com a rua Vicente Paraibano, por volta das 6 horas.

Em registros feitos por pessoas que passavam pelo local, o ônibus da linha 041 - Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu aparece com a parte frontal do veículo parcialmente danificada.