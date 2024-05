PF extradita traficante português preso na Costa Verde fluminense

O homem estava numa unidade prisional em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, onde aguardava havia quase três anos o processo de extradição entre as autoridades judiciais brasileiras e portuguesas.

O acusado, de 39 anos, tinha o nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol e era procurado pela prática do crime de tráfico internacional de drogas.

O embarque ocorreu no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, em um voo com destino a Portugal, onde o criminoso ficará à disposição da Justiça portuguesa.