Homem é preso suspeito de usar bicicleta para golpear e matar tio em Caririaçu

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Crime teria ocorrido após os dois terem uma discussão. O suspeito, José Serafim Feitosa, de 47 anos, tinha sinais de embriaguez quando foi preso, de acordo com a PM

O corpo da vítima apresentava lesões na cabeça quando foi encontrado por policiais militares. O crime teria ocorrido após uma discussão entre os dois. Quando detido, José tinha sinais de embriaguez, conforme os PMs que realizaram a prisão. Ele também tinha sangue da vítima no corpo.

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio tio , de 67 anos, por volta das 17h30 da sexta-feira, 10, em Caririaçu , município do Cariri Cearense. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), José Serafim Feitosa utilizou uma bicicleta para golpear o tio, Luiz Serafim Feitosa.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, também no Cariri, onde foi autuado por homicídio qualificado (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

Submetida a audiência de custódia neste sábado, 11, José teve a prisão preventiva decretada.