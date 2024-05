Ordem de serviço dá início às obras do Píer 12, no Pirambu

Com direito a vista da paisagem da praia da Leste, o prefeito José Sarto (PDT) assinou a ordem de serviço que autoriza o início das obras da 1ª parte do Projeto Píer 12, no Pirambu, em Fortaleza. Visando a requalificação da região litorânea, a obra contempla os bairros Pirambu, Moura Brasil e Barra do Ceará.

Neste primeiro momento, será construída uma Via Paisagística com piso intertravado que permite acesso entre as praias, facilidade no tráfego, além da possibilidade da criação de uma praça ampla no local para o desenvolvimento de atividades econômicas e melhor convívio social.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A intervenção, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), abrange a avenida Presidente Castelo Branco (Leste-Oeste) e a Via Paisagística do Vila do Mar — que inicia na Areninha do Pirambu seguindo até a orla do Beira-Rio, na Barra do Ceará.