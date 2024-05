Novo Proinfra: obras de urbanização terão início no Parque Santa Maria

As obras terão duração de três meses, e o investimento é de cerca de R$ 697 mil

O Parque Santa Maria, bairro inserido dentro da Grande Messejana, receberá obras de urbanização. O projeto do Novo Proinfra prevê a execução dos serviços de drenagem, pavimentação em piso intertravado e criação de ruas com calçadas. Quatro vias da localidade devem ser contempladas: a rua Coronel Patrício e as travessas Jalisco, Honorato Silva e Guilherme de Almeida.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, as obras terão duração de três meses, e o investimento é de cerca de R$ 697 mil. A ordem de serviço para o início das obras foi assinada na manhã desta sexta-feira, 7.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais informações em breve