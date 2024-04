Fortaleza: 31 escolas da rede municipal foram requalificadas desde 2021

31 escolas da rede municipal de Fortaleza foram requalificadas desde 2021 Crédito: Daniel Calvet/ Prefeitura de Fortaleza

“As nossas unidades [da rede municipal] não deixam a desejar a nenhuma instituição privada de Fortaleza e do mundo. Nossos equipamentos, para além da arquitetura, do paisagismo e da beleza, têm uma coisa que é fundamental: a vocação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da educação”, destaca o prefeito da Capital, José Sarto (PDT). Com as obras, a unidade foi ampliada e recebeu um bloco de quatro salas, para atender à educação infantil, além da construção de uma quadra esportiva. As intervenções também contaram com melhorias e padronização da infraestrutura, como revisão de coberta, pintura em geral, recuperação de revestimentos e pisos, itens de acessibilidade, etc. A escola faz parte de um complexo. Perto do local existe um Centro de Educação Infantil (CEI). Juntos, os equipamentos possuem 1.400 estudantes, segundo Dalila Saldanha, titular da Secretaria Municipal da Educação (SME).