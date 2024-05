15 pessoas foram presas no Aeroporto de Fortaleza por tráfico de drogas em menos de uma semana

Quatro pessoas foram presas em operação de rotina no Aeroporto Internacional de Fortaleza, nesse domingo, 12, por tráfico de drogas. Durante a fiscalização, a Polícia Federal (PF) constatou que três suspeitos estavam transportando drogas ingeridas em cápsula e uma suspeita estava com substância ilícita presa ao corpo. Com essas capturas, chegou a 15 o número de pessoas detidas por tráfico no Aeroporto, em menos de uma semana.

De acordo com a PF, dos quatros detidos, dois são do Amazonas, um é do Rio de Janeiro e o outro do Maranhão. Nenhum deles tinha endereço em Fortaleza. Os suspeitos, dois homens e duas mulheres, serão processados por tráfico internacional de droga, com pena de até 25 anos de reclusão.

80 cápsulas de cocaína no corpo

Na última sexta-feira, 10, um suspeito de 22 anos foi preso por transportar cerca de 80 cápsulas de cocaína em seu corpo. Na fiscalização da PF, o homem foi abordado e separado para entrevista, quando confessou que transportava o material ilícito em seu corpo.