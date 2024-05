Policial é condenada a pagar R$ 100 mil à família de motociclista atropelado por viatura

Caso aconteceu em 2020, quando a vítima foi atropelada pelo veículo e morreu no local. Agente também deverá pagar três salários mínimos para entidade com destinação social

Uma soldada da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi condenada a pagar R$ 100 mil à família de um motociclista que morreu após ter sido atropelado por uma viatura em Fortaleza. A condenação aconteceu no dia 30 de abril, e a decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico nessa segunda-feira, 6.

O caso aconteceu no dia 13 de dezembro de 2020, no cruzamento da rua Oswaldo Cruz com a rua Torres Câmara, no bairro Aldeota, por volta das 22h20min. A policial Natália Martins de Menezes estava de serviço e conduzia a viatura policial.