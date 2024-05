Três mulheres cearenses são presas por tráfico de drogas no Aeroporto de Fortaleza

O voo tinha como origem Manaus. As suspeitas foram interceptadas pela Polícia Federal

De acordo com a PF, ficou explícita a tentativa de tráfico de drogas em decorrência da ocultação do material ilícito dentro de roupas, pernas e corpos das suspeitas.

Três mulheres cearenses foram presas em flagrante com 9,4 quilogramas de maconha, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na tarde dessa quarta-feira, 8.

As mulheres foram indiciadas por tráfico interestadual de droga. A pena para esse crime pode chegar a até 25 anos de reclusão. As investigações prosseguem para averiguar se há mais envolvidos no crime.