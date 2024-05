Famílias de Fortaleza celebram o Dia das Mães com piqueniques e em restaurantes

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 12-05-2024: Dia das Mães. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

As ruas de Fortaleza neste domingo, 12, registraram fluxo intenso de veículos e pedestres seguindo em direção aos polos gastronômicos e a locais de lazer, como o Parque do Cocó. Isso porque, para as comemorações do Dia das Mães, muitas famílias fugiram da tradição de realizar celebrações na casa de parentes. “Não queríamos cozinhar” esteve entre as justificativas dadas pelos filhos, que buscaram a criatividade para agradar suas mães. A chuva no início da manhã, que deixou a grama e a terra úmida, não impediu que famílias se reunissem em piqueniques debaixo da sombra das árvores no Parque do Cocó. Com tecidos estirados no chão, as famílias compartilhavam alimentos trazidos em cestas e também se dividiam em brincadeiras com os pequenos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Neste domingo, quem chegava à Área Adahil Barreto do Parque logo avistava uma movimentação diferente. Embaixo de uma tenda, um bufê de café da manhã estava exposto e profissionais realizavam procedimentos de massagens relaxantes.

Mais ao lado, toalhas de piquenique dispostas no chão e mais uma mesa temática para a data com doces estava montada à frente. A ação, contudo, não era algo organizado pela administração do espaço, mas parte da festa de uma única - e grande - família. Com mais de 20 pessoas, a reunião familiar foi organizada pelo administrador Carlos Alberto de Sousa Junior, 37. Ele explica que a família costuma se reunir sempre no Dia das Mães, mas que dessa vez a comemoração foi diferente. “Todo mundo é vizinho, então todo evento que a gente faz é uma festa, onde todos se reúnem no quintal de casa. Mas hoje a gente se organizou para um café da manhã ao ar livre”, explica Junior. “A gente achou parte dos serviços de alimentação pela internet e o pessoal da massagem trabalha comigo”.

Ele explica que o grupo não é formado apenas de uma família, mas também estavam presentes as famílias de genros e noras. Cada um em sua própria toalha no chão, totalizando sete núcleos familiares. A festa foi dedicada às sete mulheres da família que são mães. Contudo, em todo momento a memória da matriarca da família foi homenageada: dona Maria Pedrina Oliveira Lima, que faleceu há um ano. FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 12-05-2024: Dia das Mães. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 12-05-2024: Dia das Mães. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Claudiana Alves de Sousa, 43, é mãe de Júnior. Para ela, a data simboliza a união familiar. “Está sendo uma experiência muito gostosa, não apenas por estarmos todos juntos, mas porque estamos cercados pela natureza, num ambiente lindo e agradável”, diz a mãe. Também aproveitando o dia no Parque estava Rumana Duarte, de 65 anos, acompanhada por suas duas filhas, Fernanda, de 34 anos, e Juliana, de 46, além do neto Lucas, de oito anos, e o cachorrinho da família. “Meu irmão, que mora em Recife, todo ano costuma mandar uma cesta de café da manhã e sempre a gente come em casa. Mas este ano a gente aproveitou a cesta para vir aqui no Parque fazer um piquenique” conta Juliana.