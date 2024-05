Concerto inédito celebra mães na Catedral de Fortaleza

Mães levaram filhos ao concerto Crédito: Gabriela Almeida

As preces habituais feitas na Catedral Metropolitana de Fortaleza deram lugar a música na tarde deste sábado, 11. Pela primeira vez o local recebeu o Concerto Para as Mães, evento musical com canções voltadas para mulheres desse grupo, que prestigiaram o momento sozinhas ou com os filhos ao lado. A iniciativa teve canções interpretadas pelo Quarteto de Cordas Cantabile e ocorreu como forma de antecipar as homenagens relacionadas ao Dia das Mães, celebrado neste domingo, 12. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A expectativa inicial divulgada pela organização do evento era de reunir milhares de pessoas, mas apenas uma dúzia de espectadores compareceu a igreja, o que tornou o encontro algo mais intimista, sem perder o significado.

Antes de iniciar, o grupo pediu um minuto de silêncio em solidariedade a catástrofe que assola atualmente o Rio Grande do Sul (RS). Em seguida, músicos utilizaram os instrumentos para preencher a calmaria com a interpretação de canções tradicionais como Ave Maria, As Quatro Estações e Jesus Alegria dos homens. De acordo com Rubens Frota, diretor do Instituto do Conhecimento, uma das empresas que auxiliaram na organização do evento, a apresentação tinha a tradição de acontecer sempre aos finais de ano na igreja, mas foi estendida. "Fazer um concerto em homenagem as mães em Fortaleza é se incluir entre várias cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, que já realizam", dispara o representante.

Encontro emociona mães que estiveram presentes

Embora com um público menor do que o esperado, esse encontro da arte com a fé emocionou mães que estiveram recebendo a homenagem. É o caso de Josie Lemos, 40, que teve a companhia do esposo, dos dois filhos pequenos e da sua própria mãe, tornando o momento para ela ainda mais especial. "É emocionante, achei bonito e impactante", diz, citando ainda o fato de que esse mês de maio para os católicos é dedicado a Virgem Maria. "É uma forma da gente se conectar com Nossa Senhora e de se sentir também homenageado em ser parte disso. Nossa senhora me ajuda muito a ser mãe", reflete a dona de casa, que precisou revezar a atenção entre o palco e o filho mais novo, sentado em seu colo.

Quem também aproveitou o concerto para viver um momento em família foi Carolina Bertrand, 55. Ela conta que estava passeando ao lado do esposo e do filho mais velho quando descobriram que o evento ia acontecer e, a convite do seu primogênito, aceitou ir assistir ao concerto. "Tá sendo muito emocionante. A arte, a música, a presença de Deus", conta a juíza do trabalho, revelando ainda que tem uma forte ligação com a Catedral, uma vez que foi lá onde fez sua primeira comunhão.

Sentado ao lado dela no banco, o seu filho, Christian Bertrand, 28, compartilha outra coincidência. Um gosto que liga a mãe ao primogênito: "Ela dizia que quando eu tava na barriga dela ela escutava música clássica, pra que eu gostasse disso, acho que não deu certo na adolescência, mas hoje em dia funciona".

Nélia foi ao evento sozinha, mas gravou vídeos para mandar aos filhos Crédito: Gabriela Almeida Ao contrário das mães que foram acompanhadas, Nélia Nunes, 78, aproveitou o momento sozinha. Morando há nove anos em Fortaleza, ela conta que vai passar o Dia das Mães longe dos filhos e sem a sua mãe, já falecida. No entanto, coloca um sorriso grande no rosto ao falar sobre o saudosismo que sente. "Não é tristeza, é saudade. A saudade é um sentimento muito bonito...Tristeza não pode acontecer na vida do ser humano, agora a saudade sim, que é um sentimento muito bonito".