Dia das Mães: confira restaurantes com programação para a data

Está chegando uma das datas comemorativas mais importantes do ano: o Dia das Mães. E, pensando na importância de celebrar as matriarcas, o Vida&Arte selecionou alguns estabelecimentos em Fortaleza para comemorar o dia de uma forma especial. Durante o fim de semana do Dia das Mães, restaurantes e outros diversos pontos de comércio celebram a época com eventos e programações especiais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Confira algumas sugestões de restaurantes em diversos bairros de Fortaleza, para levar sua mãe e reunir a família neste dia especial.

Illa Mare

Com uma vista marcante, aberta para acompanhar o pôr-do-sol fortalezense, o Illa Mare, localizado na avenida Beira Mar, se veste como um lugar para ter uma refeição especial com sua mãe. Neste domingo, 12, o restaurante receberá, a partir das 13 horas, o grupo Cordas que Falam, tocando sucessos do chorinho brasileiro e ambientando o pôr do sol na beira-mar, uma boa opção para as mães apreciadoras de música brasileira.

Quando : domingo a terça-feira, das 12 horas às 22 horas; quarta-feira a sábado, das 12 horas às 23 horas

: domingo a terça-feira, das 12 horas às 22 horas; quarta-feira a sábado, das 12 horas às 23 horas Onde : Illa Mare (avenida Beira Mar, 3821 - Meireles)

: Illa Mare (avenida Beira Mar, 3821 - Meireles) Mais informações: Instagram @restauranteillamare Vila Mosquito Com uma ótima ambientação à luz de velas, o Vila Mosquito se mostra como uma opção para criar bons momentos. Em seu cardápio, o restaurante varia desde pizzas à pratos executivos e opções vegetarianas. O Vila Mosquito se localiza em uma vila de casas residenciais, criando uma atmosfera acolhedora em seu entorno. Camarões, risotos, filés, além de pizzas e sobremesas, são atrações da cozinha mediterrânea do lugar. Quando : de quarta-feira a domingo, das 18 horas às 23 horas

: de quarta-feira a domingo, das 18 horas às 23 horas Onde : Vila Mosquito (rua Antônio Augusto, 786 - Meireles)

: Vila Mosquito (rua Antônio Augusto, 786 - Meireles) Mais informações: no Instagram @vilamosquito Casa Patuá Com um ambiente aconchegante, a Casa Patuá realiza uma programação especial de Dia das Mães com jogos e música brasileira. A casa conta com uma culinária cuidadosa, drinks originais e ambientação caseira. A tarde de bingo, evento realizado pela casa tradicionalmente na data comemorativa, será conduzida por Deydianne Piaf (@deydiannepiaf) e contará com premiações diversas, música ao vivo e drinks especiais. Quando : domingo, 12, a partir das 12h30min

: domingo, 12, a partir das 12h30min Onde : Casa Pautá (rua José Vilar, 2876 - Dionísio Torres)

: Casa Pautá (rua José Vilar, 2876 - Dionísio Torres) Mais informações: no Instagram @casapatua Leia também | Como aconchego de vó: lugares para ir com a família no dia das mães

Asttore Forneria Pensando na programação do Dia das Mães, o restaurante italiano Asttore Forneria receberá o grupo Fets Domino, tocando grandes hits do clássico rock'n'roll internacional.

A cozinha do estabelecimento é especializada em culinária italiana, conhecida pela variedade de pratos com destaque em suas massas, risotos, carnes, peixes e frutos do mar. Quando : domingo, 12, a partir das 12h30min

: domingo, 12, a partir das 12h30min Onde : Asttore Forneria (rua 8 de Setembro, 149 - Varjota)

: Asttore Forneria (rua 8 de Setembro, 149 - Varjota) Mais informações: no Instagram @asttoreforneria Medit Restaurante Restaurante referência em culinária de alto padrão, o Medit Restaurante é uma boa opção para levar sua mãe para um jantar sofisticado e especial. O estabelecimento, especializado em comida mediterrânea, abrirá no horário do almoço e jantar com atrações musicais pensadas para o dia.