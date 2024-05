Vacinação contra dengue em Fortaleza começa nesta segunda-feira, 13

Doses disponíveis cobrem cerca de 24% do público-alvo de crianças e adolescentes aptos para receberem a vacina

O imunizante será disponibilizado em 18 postos de saúde da Capital, de 7h30 aàs 18h30. Para se vacinar, é necessário apresentar documento original da criança ou adolescente, como RG ou certidão de nascimento, e também um documento original do responsável.

Cerca de 154 mil crianças e adolescentes fazem parte do público alvo. No entanto, devido à baixa capacidade de produção da vacina pelo laboratório internacional responsável, não há doses disponíveis para todos. Em Fortaleza, 38 mil unidades estão destinadas para a 1ª dose, o que representa cerca de 24% do público-alvo.

Confira quais postos aplicarão a vacina da dengue em Fortaleza:

Regional de Saúde I

Francisco Domingos da Silva: Avenida Presidente Castelo Branco, 4759 - Barra do Ceará

Paulo de Melo: Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo

Maria Aparecida: Avenida K, 915 - Vila Velha